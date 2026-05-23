¿Habrá turismo en Durango por el Mundial de Futbol?

A partir del 11 de junio inicia la Copa Mundial de Futbol 2026 que, como se sabe, tiene como países anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

En el país solo serán tres las ciudades donde se desarrollen 13 partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas urbes ya se preparan para recibir a un importante número de visitantes extranjeros que irán a apoyar a sus respectivas selecciones.

El resto de los estados, entre ellos Durango, tienen la esperanza de que les toque algo de la euforia mundialista y que, luego de los partidos, los turistas aprovechen para conocer un poco más de México y se adentren en el interior del país.

Es de suponerse que, en caso de que los visitantes decidan ampliar su tour por territorio mexicano, opten por lugares cercanos o bien por puntos atractivos como las playas mundialmente famosas.

En el caso de Durango, no está cerca de las ciudades sede vía terrestre ni tampoco cuenta con mar; sin embargo, las autoridades estatales y municipales son optimistas respecto a que sí llegarán visitantes durante el Mundial de Futbol.

Su certeza es tal que incluso el gobierno municipal está reclutando jóvenes para atender a los visitantes que esperan en las próximas semanas. Esto a pesar de que la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango informó, hace apenas unos días, que no hay reservaciones con motivo de la Copa del Mundo.

Contrario a la postura de las autoridades, los empresarios se muestran más escépticos ante los beneficios que dejará este evento deportivo a la ciudad; aun así, ya piensan en algunas promociones para los clientes, aunque deben ser muy cautelosos si no quieren tener problemas legales por los derechos de autor de la FIFA.

Es probable que durante el Mundial los bares y restaurantes aprovechen la temporada con la transmisión de los juegos para atraer más clientes, pero en los otros sectores económicos no se avizora un incremento considerable en las ventas.

Tal y como reza el dicho: "la esperanza muere al último", así que en Durango se mantiene la expectativa de que llegarán turistas, de la misma forma en que la selección de México confía en pasar a los cuartos de final. ¿Será posible?

Punto y aparte.- Según la denuncia pública realizada por la Coparmex Durango, van en aumento los intentos de extorsión telefónica, un problema de seguridad pública que afecta la tranquilidad de las personas y, en muchos de los casos, su economía.

La extorsión telefónica no es un asunto nuevo; sin embargo, aún hay un número importante de víctimas que caen en las artimañas de gente sin escrúpulos, quienes amenazan con dañar a un ser querido si no se deposita cierta cantidad de dinero.

Existen otras formas de engaño mediante la línea telefónica, como hacerse pasar por un familiar en apuros o por un ejecutivo de banco, e incluso fingir un secuestro. En fin, siempre se las ingenian para enredar a las personas y despojarlas de su patrimonio.

El modus operandi de estos delincuentes se ha perfeccionado con la tecnología, pues ahora con la Inteligencia Artificial pueden alterar fotos o videos, e incluso clonar la voz, por lo que detectar el engaño es cada vez más complicado.

Ante el panorama actual, es indispensable que las autoridades refuercen las campañas de prevención de este delito mediante todas las vías posibles para llegar a la población más vulnerable, como los adultos mayores, los adolescentes e incluso los niños.

Nos leemos en X: @citlazoe