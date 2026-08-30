Hacen boquete en el techo y roban 100 mil pesos de Aurrera en Durango

Un robo de aproximadamente 100 mil pesos fue descubierto durante la mañana del sábado en una tienda Bodega Aurrera de Bermejillo, en el municipio de Mapimí, donde los responsables presuntamente ingresaron al establecimiento a través de un boquete realizado en el techo.

El hecho fue reportado alrededor de las 06:15 horas del sábado 29 de agosto , luego de que personal del establecimiento detectó varias irregularidades al momento de revisar las instalaciones.

Según la información recopilada, la gerente de la tienda llegó al establecimiento y se percató de que una de las puertas de emergencia se encontraba abierta, situación que llamó su atención y provocó que comenzara a revisar el interior del negocio.

Durante el recorrido descubrió que el panel de control del sistema de videovigilancia había sido dañado. Posteriormente, encontró un hoyo en el techo, por donde se presume que ingresaron quienes cometieron el robo.

Los responsables habrían llegado hasta el área de oficinas, donde tomaron unas llaves que utilizaron para abrir el espacio en el que se resguardaba el dinero en efectivo. Tras realizar un arqueo preliminar, se detectó un faltante aproximado de 100 mil pesos.

Además, los equipos utilizados para las cámaras de seguridad y el almacenamiento de las grabaciones fueron encontrados dañados, lo que dificultaría obtener imágenes de los responsables. De acuerdo con el primer reporte, no fue sustraída mercancía de la tienda.

Autoridades tomaron conocimiento del robo y comenzaron con las diligencias correspondientes en el establecimiento. Personal de Bodega Aurrera quedó en espera de la llegada de su representante legal para presentar la denuncia y establecer oficialmente el monto de lo sustraído.