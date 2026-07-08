'Halcón' abandona motocicleta y escapa al notar presencia de la Guardia Nacional

Una motocicleta con reporte de robo fue asegurada la tarde de este martes en la colonia La Virgen, luego de que el conductor la abandonó y escapó a pie al percatarse de la presencia de elementos de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Flor de Belén, cerca de su cruce con Dalia, donde personal de la Guardia Nacional detectó una motocicleta de la marca Vento, de 220 centímetros cúbicos, en colores negro y rojo, en condiciones sospechosas.

De acuerdo con la información recopilada, el hombre que conducía la unidad descendió de manera repentina y emprendió la huida entre las calles del sector, sin que fuera posible darle alcance en ese momento.

Tras una revisión, los elementos confirmaron que la motocicleta contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a asegurarla conforme al protocolo y solicitaron el apoyo de las autoridades competentes.

La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y con el fin de dar continuidad al proceso para su eventual devolución al propietario.