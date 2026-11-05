Hallan 13 tambos con residuos tóxicos a cielo abierto en un ejido de Durango

Sustancias identificadas como urea o carbamida e hidróxido de sodio estaban almacenadas en 13 tambos de plástico con capacidad de 200 litros cada uno, colocados directamente sobre suelo natural en el ejido J. Refugio Salcido.

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retiró aproximadamente 2 mil 300 kilogramos de residuos químicos peligrosos que se encontraban abandonados a cielo abierto, cerca de una zona de parcelas agrícolas.

Fue tras diversas denuncias, que la Profepa y la Guardia Nacional localizaron el sitio y activaron acciones de atención y contención para tomar las medidas preventivas y retirar los materiales el pasado 26 de octubre.

Los residuos fueron trasladados a un centro de acopio autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para garantizar su manejo adecuado.

Los hechos podrían constituir un delito contra el ambiente , por lo que será necesario determinar el origen de los materiales y las responsabilidades correspondientes, con fundamento en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

El almacenamiento, transporte y disposición de sustancias químicas deben realizarse conforme a las disposiciones ambientales aplicables.