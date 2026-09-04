Hallan a expolicía de Durango con un disparo en la cabeza en Nuevo León; investigan el caso

Este viernes 4 de septiembre, un reporte al número de emergencia señalaba el hallazgo de un hombre sin vida y con un disparo en la cabeza, situación que generó una intensa movilización hacia el lugar.

De acuerdo a la información, la víctima fue encontrada por su esposa al interior de su vivienda , quien observó que se encontraba inconsciente y entre un charco de sangre producto de la herida que se generó.

Cuando arribaron los servicios de emergencia a la colonia Los Viñedos, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, pudieron confirmar que Abel Soto Gallegos, de 45 años de edad , ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho y recabaron las pruebas para comenzar la investigación correspondiente, pues se presume que al exterior de su casa se encontró una camioneta blanca con las puertas abiertas.

La zona quedó bajo el resguardo de policías municipales, esto mientras el Servicio Médico Forense levantaba el cuerpo para trasladarlo al anfiteatro y realizar la necropsia de ley.

Medios locales de aquel estado señalaron que el hombre se había desempeñado como policía estatal en el estado de Durango, de donde es originario.

Hasta el momento no se tiene actualización sobre el hecho, aunque vecinos aseguraron que se habían escuchado varios impactos de bala durante las 3:00 horas de la madrugada.