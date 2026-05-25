Hallan a hombre sin vida en un puente peatonal de la ciudad de Durango

La mañana de este lunes se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio luego del hallazgo de un hombre sin vida en un puente peatonal ubicado sobre la carretera a Mazatlán, a la altura de la colonia Las Flores , en la ciudad de Durango.

El reporte ingresó al sistema de emergencias poco después de las 05:00 horas de este lunes 25 de mayo del 2026, cuando un ciudadano informó que un amigo suyo había observado a una persona inconciente abajo del puente peatonal que conecta las colonias Las Flores y Tierra y Libertad.

Inicialmente, el reportante acudió al sitio para verificar la situación; sin embargo, señaló que no logró ubicar a la persona, aunque indicó que quien realizó el avistamiento se encontraba sumamente alterado por lo que había observado.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Preventiva arribaron al lugar y confirmaron la presencia de un hombre sin vida, prpesuntamente por autolesión.

De inmediato se solicitó la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al sitio y realizaron la valoración correspondiente, determinando que la persona ya no contaba con signos vitales.

Identificación

El fallecido fue identificado con las iniciales FEHQ, de 34 años de edad, con domicilio en la colonia Tierra y Libertad, según los primeros datos recabados por las autoridades en el lugar de los hechos.

También acudieron elementos de la Policía Estatal para resguardar la zona, mientras personal de Servicios Periciales y agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá determinar oficialmente las causas del fallecimiento.