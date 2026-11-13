Hallan anomalías en Landsmanas

Desde al menos 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado diversas irregularidades en contratos entregados por el Gobierno Federal a empresas del Corporativo Kosmos, de Jack Landsmanas.

Destacan pagos en exceso, extraordinarios sin justificación, pagos más altos en comparación a contratos con otras dependencias, pagos en desfase, incumplimiento de contratos, entre otras.

En la Cuenta Pública 2018, la ASF halló que la empresa Productos Serel -del Corporativo Kosmos- incurrió en diversas irregularidades en un contrato entregado por el DIF nacional en la contratación de servicios de comedor y de laboratorio, fumigación y transporte en los plazos establecidos.

Un año después, en la Cuenta Pública 2019, la auditoría encontró que en el primer año de gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la hoy extinta Policía Federal entregó contratos en servicio de hospedaje y alimentación a la compañía Kol Tov.