Hallan con vida a Pedro Luis, modelo duranguense desaparecido en Nuevo León desde el 27 de junio

El pasado 3 de julio, El Siglo de Durango le informó sobre la desaparición de un duranguense dedicado al modelaje, esto en el estado de Nuevo León. Su familia recibió un último mensaje en donde les pedía ayuda, pero ya no tuvieron más información de él.

La denuncia por desaparición se interpuso horas después de este último momento, ocurrido desde el 27 de junio, por lo que su ficha de búsqueda comenzó a trascender en redes sociales y medios de comunicación de ambos estados.

Se trata de Pedro Luis Díaz Sánchez, de 28 años de edad , quien se encontraba en el municipio de Ciénega de las Flores cuando ya no fue localizado.

No obstante, a dos semanas de esta situación, este fin de semana se reportó que ya fue localizado con vida y será entregado a sus familiares.

¿Dónde estaba Pedro Luis?

De acuerdo a la información de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Nuevo León, Pedro se encontraba en el sector Centro de Monterrey y fue encontrado durante el sábado 11 de julio.

El joven fue revisado por personal médico, presentando un aparente buen estado de salud.