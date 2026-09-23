Hallan inconsciente a mujer tras ser atacada al interior de su casa en Durango

Una mujer fue localizada con lesiones y sin poder precisar lo ocurrido durante varias horas, luego de que presuntamente un desconocido la golpeó hasta hacerla perder el conocimiento dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Bosques del Valle, en la ciudad de Durango.

El caso fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 08:00 horas del martes 22 de septiembre, en una vivienda del citado asentamiento humano, luego de que el esposo de la afectada llegó al domicilio y fue enterado de lo sucedido.

Según la información proporcionada, la mujer relató que entre las 04:00 y 05:00 horas alguien tocó a la puerta de su casa y le aseguró que se trataba de su esposo, motivo por el cual decidió abrir.

Sin embargo, al hacerlo observó a un hombre vestido de negro, quien presuntamente la golpeó en la cabeza, provocando que perdiera el conocimiento, por lo que desde ese momento la víctima dijo no recordar qué ocurrió.

Al recuperar la conciencia, la mujer se encontraba sobre la cama, sin ropa y presentaba sangrado vaginal y en la nariz, situación que generó preocupación ante la posibilidad de que hubiera sido víctima de algún otro delito mientras permanecía inconsciente.

La afectada manifestó que no podía establecer si sufrió algún tipo de abuso, precisamente porque perdió el conocimiento tras la agresión, por lo que el caso requería de valoración médica y de las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

Ante el reporte, las autoridades fueron notificadas para iniciar las diligencias y recabar información que permita identificar al presunto agresor, así como esclarecer qué sucedió dentro de la vivienda durante el periodo en que la mujer permaneció inconsciente.