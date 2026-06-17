Hallan niño de 3 años deamublando solo y descalzo en fraccionamiento San Fernando

Una mujer resguardó al menor y pidió ayuda al 911 al verlo caminar sin compañía de un adulto por calles del fraccionamiento San Fernando.

La mañana de este martes se registró la movilización de corporaciones de seguridad luego de que un menor de aproximadamente tres años de edad fue localizado deambulando solo en el fraccionamiento San Fernando, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte emitido por el C5, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en la calle San Jua n, hasta donde acudieron elementos preventivos.

En el lugar se entrevistaron con Sonia, de 39 años de edad y de ocupación empleada, quien manifestó que caminaba por la zona cuando observó al pequeño avanzando sin rumbo y sin la compañía de algún adulto.

La mujer indicó que el niño se encontraba descalzo y, al percatarse de la situación de riesgo, decidió resguardarlo mientras realizaba el llamado al número de emergencias para solicitar el apoyo de las autoridades.

Los agentes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al resguardo del menor, de quien en ese momento no se tenía información sobre su identidad ni del paradero de sus familiares.

Posteriormente, el pequeño fue trasladado a la Delegación Central, donde quedó a disposición del departamento de Trabajo Social, instancia encargada de realizar las diligencias correspondientes para localizar a sus familiares y garantizar su integridad.