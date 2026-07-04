Hallan sin vida a Alex Serna, activista ambiental y creador de contenido desaparecido en Guerrero

La búsqueda de Alex Serna, activista ambiental, periodista independiente y creador de contenido, terminó de manera trágica luego de que autoridades y familiares confirmaran que fue localizado sin vida en el estado de Guerrero, más de diez días después de haber sido reportado como desaparecido.

Serna era ampliamente conocido en la región de la Costa Grande por sus denuncias relacionadas con presuntos daños ambientales , conflictos por el agua y posibles actos de corrupción vinculados a desarrollos inmobiliarios y empresas privadas.

Permaneció desaparecido durante casi dos semanas

De acuerdo con la información difundida por autoridades y medios nacionales, Alex Serna fue visto por última vez el pasado 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

Tras perder contacto con él, familiares y amigos iniciaron una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda emitió la ficha correspondiente para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Sin embargo, las investigaciones revelaron posteriormente que un cuerpo había sido localizado desde el 22 de junio en el municipio de Petatlán. Los restos permanecieron varios días sin ser identificados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo hasta que sus familiares realizaron el reconocimiento oficial.

Sus denuncias ambientales marcaron su trabajo

Alex Serna utilizaba sus plataformas digitales para documentar problemáticas relacionadas con el medio ambiente y presuntas irregularidades cometidas en la región de la Costa Grande de Guerrero.

En sus publicaciones abordaba temas como la contaminación de cuerpos de agua, conflictos por el uso de recursos naturales y proyectos que, según denunciaba, operaban sin los permisos correspondientes.

También había denunciado amenazas

Meses antes de desaparecer, el comunicador hizo públicas diversas amenazas que aseguró haber recibido a través de redes sociales.

En capturas de pantalla compartidas por él mismo podían leerse mensajes intimidatorios en los que desconocidos le advertían que dejara de realizar sus investigaciones y afirmaban conocer su ubicación.

El propio activista manifestó en aquel momento que consideraba esos mensajes relacionados con el trabajo de denuncia que realizaba como periodista ciudadano y defensor ambiental.

Derechos Humanos exige esclarecer el caso

Tras confirmarse su fallecimiento, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero expresó sus condolencias a familiares y amigos de Alex Serna e hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar una investigación con la debida diligencia.

El organismo también reiteró la importancia de proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión, especialmente en casos relacionados con periodistas, comunicadores y defensores del medio ambiente.