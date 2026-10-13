Harfuch anuncia construcción de un centro penitenciario en seis estados de México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis centros penitenciarios en en diferentes estados de México, con una capacidad de 18 mil 480 espacios.

García Harfuch señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se comenzará a construir un penal en Sinaloa, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario con capacidad proyectada para 2 mil 640 personas, infraestructura moderna, mejores sistemas de vigilancia y condiciones para fortalecer su operación y control.

"Esta construcción del centro penitenciario va de manera integral en la estrategia de seguridad para el Estado de Sinaloa, donde se está fortaleciendo a la policía estatal, donde hay personal del Ejército Mexicano comisionado a la policía estatal, en lo que se fortalece también su policía y fiscalía", afirmó García Harfuch.

De igual forma, explicó que mientras se concreta este proyecto, el Centro penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad, del órgano administrativo, de prevención y reinserción social.

¿En qué estados de México se construirá un nuevo centro penitenciario?

Durante la conferencia de prensa de este martes 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que los nuevos centros penitenciarios se construirán en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora.

Contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia, monitoreo, sistemas de inspección, y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.

Asimismo, indicó que el objetivo es que el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior y que el sistema penitenciario contribuya a reducir la violencia, combatir la impunidad y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.

Este nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social mediante espacios destinados a educación, trabajo, capacitación para el trabajo una vez que sean puestos en libertad, así como servicios de salud y actividades deportivas.

Aseguró que el objetivo es contar con instalaciones que permitan mantener el control penitenciario y al mismo tiempo ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción de personas privadas de la libertad.