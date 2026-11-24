En la política mexicana, jamás hay frases inocentes. Y es que cuando cualquier funcionario habla en público sobre la naturaleza efímera del poder, el sistema político no suele interpretarlo como una reflexión filosófica, sino como un mensaje que debe leerse entre líneas, máxime si se trata de un secretario de Estado, como Omar García Harfuch.

Eso ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando la figura del gabinete federal con mayores niveles de aprobación ciudadana y respaldo político cerró la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública recordando que los cargos son temporales, lo que no pocos analistas interpretaron como el anuncio de su eventual relevo.

Bastaron esas palabras para detonar una tormenta especulativa que ocupó columnas, redes sociales y sobremesas políticas durante cinco días. La rapidez con la que escaló la versión de su renuncia revela menos sobre la estabilidad real del gabinete de Claudia Sheinbaum y más sobre la ansiedad que ya provoca la sucesión presidencial de 2030.

No obstante, el episodio desnuda dos fenómenos simultáneos dentro del oficialismo. El primero es el peso específico que ha adquirido García Harfuch. Al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el funcionario no solo concentra la operación más delicada del sexenio, sino que aparece de forma recurrente en las mediciones demoscópicas como uno de los perfiles más competitivos de Morena hacia el futuro.

El segundo fenómeno es la fragilidad de la narrativa pública frente a los vacíos de información. Ante una declaración ambigua del propio Secretario, proliferaron versiones sin sustento: desde supuestas salidas pactadas antes de fin de año hasta teorías sobre presiones internas para frenar su ascenso o proteger intereses familiares del obradorismo.

Aunque ninguna de estas hipótesis contó con respaldo verificable, su circulación demostró lo fácil que resulta instalar una crisis percibida cuando coinciden el arranque del proceso electoral intermedio de 2026-2027, y las pugnas subterráneas por el control político del movimiento de la llamada "Cuarta Transformación".

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en su conferencia de prensa matutina, buscó cortar de tajo la especulación. Al afirmar que desconocía el origen del rumor y ratificar explícitamente a Harfuch en su puesto, la mandataria envió una señal de autoridad y cohesión. Sin embargo, el hecho de que la titular del Ejecutivo tuviera que intervenir para desmentir una salida confirma que el ruido político había alcanzado un nivel incómodo para la gobernabilidad cotidiana.

Más allá del desmentido oficial, el episodio deja una lección clara para el Gobierno Federal. Mientras el calendario electoral avance y los nombres rumbo a 2030 sigan posicionándose, la gestión de seguridad enfrentará una doble presión: dar resultados en el territorio y resistir el desgaste de la grilla. Por ahora, Harfuch permanece en el cargo, pero el incidente dejó claro que en la carrera transexenal nadie tiene asegurado nada.

EN LA BALANZA.- La modificación al Foprodem abre un cuestionamiento de fondo sobre la manera en que el Gobierno de Durango administra los recursos destinados al desarrollo empresarial: quienes contribuyen a generar el fondo pierden voz y voto en las decisiones sobre su utilización. No se trata solamente de una disputa por espacios dentro de un comité, sino de transparencia, representatividad y contrapesos frente al poder público. Si el Ejecutivo pretende justificar esta exclusión bajo criterios de eficiencia administrativa, también tendría que explicar por qué considera eficiente concentrar las decisiones y reducir la vigilancia de quienes aportan los recursos. El desarrollo económico no puede convertirse en una facultad discrecional del Gobierno en turno.

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