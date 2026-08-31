Informan captura de 3 personas que transportaban 210 armas destinadas a grupos criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este lunes la captura de tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de 210 armas de fuego destinado a grupos criminales en México.

Las detenciones y la incautación de las armas se registraron en el municipio de Sabinas Hidalgo, unos 100 kilómetros al norte de Monterrey, Nuevo León, y en el operativo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como elementos de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y de la Guardia Nacional.

García Harfuch destacó que dicha acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas al país.

Operativo

El funcionario precisó, a través de sus redes sociales, que el operativo se realizó sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, donde las autoridades aseguraron 210 armas de fuego, de estas 195 largas y 15 cortas, además de cargadores.

Asimismo, resaltó que con este aseguramiento suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, señaló.