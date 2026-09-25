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Harfuch reporta detención de 8 personas y decomiso de explosivos en operativo en Sinaloa

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. 

Harfuch reporta detención de 8 personas y decomiso de explosivos en operativo en Sinaloa

Harfuch reporta detención de 8 personas y decomiso de explosivos en operativo en Sinaloa

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó la detención de ocho personas y el aseguramiento de 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos y 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal durante siete operativos realizados en Mazatlán, Sinaloa. 

Resultados de los diferentes operativos

De acuerdo con el informe oficial, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a balazos en uno de los operativos durante recorridos realizados en El Quelite, donde detuvieron a seis personas..

Entre los arrestados se encuentra un hombre identificado por las autoridades como operador de una facción delictiva, sin precisar a cuál pertenece.

En el lugar fueron decomisados dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.


En otra acción, los agentes de la SSPC detuvieron a otro presunto integrante de una facción delictiva, a quien las autoridades relacionan con homicidios y otros delitos de alto impacto.


Las fuerzas de seguridad también realizaron acciones en los poblados de Veranos y Siqueros, donde aseguraron armas y municiones.


El balance oficial de los siete operativos incluye además 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.


Las autoridades federales indicaron que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. 





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SSPC SINALOA Omar García Harfuch operativos, autoridades, seis, armas

               

                
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