Harfuch va por hijo y sobrino de 'El Abuelo' Farías; ya son objetivos prioritarios en México

Juan José “Juanjo” Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo” Farías, son considerados objetivos prioritarios para las autoridades mexicanas, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La declaración se dio luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra ambos por presunto tráfico de metanfetamina, apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Juanjo Farías Mendoza, de 31 años, e Israel Vega Farías, de 37, son originarios de Tepalcatepec, Michoacán, y son identificados como integrantes de alto rango de Cárteles Unidos.

Ya hay investigaciones en México

Durante la conferencia matutina de este viernes, García Harfuch señaló que ambos cuentan con orden de aprehensión en México y que ya existen investigaciones en curso contra ellos.

El funcionario federal explicó que, en caso de que Estados Unidos solicite la extradición, esto serviría para fortalecer las indagatorias que ya se tienen abiertas en el país.

“Aquí ya hay investigaciones en curso, ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Marina, del propio gobierno estatal en contra de este grupo criminal, y por supuesto son objetivos prioritarios, y estamos buscando su detención”, señaló el secretario.

Los cargos en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal en el Distrito de Columbia presentó la acusación contra Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías.

La autoridad estadounidense los acusa de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

También se les señala por usar, portar y poseer armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, durante presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

De ser declarados culpables en Estados Unidos, ambos podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Cárteles Unidos, bajo la mira de EU

Según el Departamento de Justicia, Cárteles Unidos, con base en Michoacán, es una de las organizaciones productoras de metanfetamina más importantes del mundo, con capacidad para fabricar varias toneladas al mes.

La autoridad estadounidense sostiene que el grupo mantiene una red de distribución con presencia en distintas ciudades de Estados Unidos, además de conexiones hacia Europa, Australia y otras regiones.

Desde febrero de 2025, Cárteles Unidos fue designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

El antecedente de “El Abuelo”

Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, es señalado por autoridades estadounidenses como líder principal de Cárteles Unidos.

En agosto de 2025, el Departamento de Justicia también anunció cargos contra integrantes de la estructura de mando de dicha organización, incluido el propio “Abuelo” Farías, como parte de una estrategia para desmantelar al grupo criminal.

Ahora, la acusación contra su hijo y su sobrino eleva la presión sobre la estructura familiar y operativa de Cárteles Unidos, mientras México asegura que ya trabaja para detenerlos.