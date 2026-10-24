'Harry Potter: la experiencia del Bosque Prohibido' ya llegó a México

Los fanáticos del universo de Harry Potter ya tienen una nueva forma de acercarse a la magia sin necesidad de viajar a Hogwarts. “Harry Potter: la experiencia del Bosque Prohibido” abrió oficialmente sus puertas en México, con una propuesta inmersiva al aire libre que transforma un sendero natural en un escenario de luces, criaturas fantásticas y hechizos inspirados en una de las sagas más populares del cine.

La experiencia se instaló en el Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, donde los visitantes pueden recorrer un camino de más de un kilómetro durante la noche, rodeados de iluminación especial y figuras de criaturas mágicas a tamaño real. El trayecto recupera escenas, personajes y elementos de las películas de “Harry Potter” y “Animales Fantásticos”, en una aventura pensada para transportar al público al mundo mágico creado por J. K. Rowling.

CRIATURAS MÁGICAS, HECHIZOS Y ESCENARIOS

Uno de los principales atractivos del recorrido es la posibilidad de encontrarse con criaturas emblemáticas del universo mágico, mientras los efectos de luz y sonido acompañan el paseo entre los árboles. Además, los asistentes pueden interactuar con algunos de los elementos de la instalación y lanzar hechizos, lo que convierte la visita en una experiencia participativa, más allá de una exhibición visual.

La propuesta también incluye una aldea temática con alimentos y bebidas inspirados en las películas, así como productos exclusivos para los seguidores de la franquicia. De esta manera, la visita se extiende más allá del sendero y ofrece un espacio para disfrutar en familia, tomar fotografías y llevarse algún recuerdo de la aventura.

El Bosque Prohibido es uno de los escenarios más reconocibles de la saga cinematográfica, asociado con criaturas extraordinarias, encuentros inesperados y algunos de los momentos más memorables de las historias de Harry Potter. Ahora, ese ambiente llega a un formato presencial que apuesta por combinar naturaleza, tecnología y entretenimiento nocturno.

UNA EXPERIENCIA QUE RECORRE EL MUNDO

La instalación es presentada por Warner Bros. Themed Entertainment en colaboración con Fever y llega a México después de recibir a más de dos millones de visitantes en ciudades como Nueva York, Melbourne, Singapur, Bruselas y Vancouver.

Con su apertura en el Parque Naucalli, el recorrido suma una nueva parada internacional y acerca esta propuesta a los seguidores mexicanos de la franquicia, así como a quienes buscan una actividad diferente para disfrutar durante la temporada de otoño.

“Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” recibe a visitantes de todas las edades. Los menores de 12 años deben acudir acompañados por un adulto, mientras que los niños menores de tres años pueden ingresar gratis. El recorrido también cuenta con accesibilidad para personas usuarias de silla de ruedas.

Los boletos se encuentran disponibles en la plataforma Fever y en el sitio oficial del evento.