Bajan hasta 40% los choques por retenes instalados en Durango capital

Los operativos antialcohol implementados en la ciudad de Durango han logrado disminuir entre un 30 y 40 por ciento la estadística de choques automovilísticos, según datos de la Subdirección de Vialidad.

Precisamente con base en este esquema, la corporación confirmó que mantendrá una estrategia estrictamente preventiva y no recaudatoria durante las próximas festividades locales, otorgando facilidades a los ciudadanos para garantizar un retorno seguro a sus hogares.

El subdirector de Vialidad, Enrique Muñoz, informó que a partir del próximo 17 de julio y hasta el término de la eclebración de la Feria Nacional Francisco Villa, se instalarán filtros de revisión diarios en la vialidades.

Detalló que en estos puntos de revisión, a los conductores que sean detectados en estado de ebriedad se les dará la oportunidad de llamar a un familiar sobrio para que tome el control del vehículo y realice el traslado hacia su domicilio, evitando la aplicación de infracciones económicas.

Muñoz Torres agregó que el infractor permanecerá retenido en el lugar del operativo únicamente el tiempo necesario hasta que arribe su contacto de emergencia. Esta dinámica, que se aplicaría por tercera temporada consecutiva en las fiestas masivas de la ciudad, busca reforzar la concientización sobre el uso del conductor designado y apelar a la moderación de los asistentes, recurriendo a la detención del conductor solo en aquellos casos donde se ignore la socialización de las medidas de seguridad.