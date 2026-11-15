Hasta el 20% de la plantilla laboral en algunas empresas de Durango ha caído en adicciones

El impacto de las adicciones y la salud mental en los centros de trabajo representa una preocupación para los empresarios locales, ya que afecta la operatividad y la estabilidad laboral, así como la retención del personal.

Sobre esta problemática, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, señaló que esta problemática reduce la productividad y es una preocupación ya que se ha observado que trabajadores muy valiosos han caído en adicciones y es muy difícil poderlos recuperar.

“No es sencillo, la verdad es que hemos visto cómo personas muy valiosas, muy trabajadoras, tristemente han caído y en muchos de los casos ya no los hemos podido recuperar”, lamentó.

En tal sentido, detalló que la incidencia de adicciones es de hasta el 20 por ciento de la plantilla laboral en algunas empresas , lo que refleja un aumento en la incidencia.

Asimismo, explicó que este problema ya no distingue edades, ya que la presión ha llevado a trabajadores de distintas edades a caer en también en adicciones, no solamente los jóvenes.

"La verdad es que no, ya hay de todas las edades. Antes pensábamos que sobre todo eran los jóvenes, pero ya la presión familiar, la presión económica, creo que puede orillar a que cualquier persona pueda caer", complementó.

Además, expuso que en ocasiones empieza a ser notorio que alguien cayó en las adicciones cuando se empieza a registrar robos en los establecimientos , lo que suele ser la primera señal.

"Sobre todo los robos, yo creo que es el principal indicador de que algo está pasando. Ahí cuando algo se empieza a perder, que se empieza a investigar, ya vemos que hay alguien que está cayendo en drogas y es donde ya se empieza a actuar".

Ante ello, las empresas han reforzado las pruebas antidoping y las evaluaciones psicológicas cuando hacen el reclutamiento de personal.

Asimismo, subrayó que el sector empresarial colabora en programas con el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, a través de capacitaciones y esquemas con los que han apadrinado procesos de rehabilitación y reinserción de las personas afectadas.