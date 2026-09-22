Hay 60 quejas en la CEDH por omisiones en materia ambiental y daño ecológico en Durango

Se presentaron 46 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por acciones y omisiones contrarias al derecho a la conservación al medio ambiente, así como 14 por daño ecológico.

Con base en las cifras oficiales del organismo autónomo, durante el mes de agosto la Presidencia Municipal de Lerdo y el Gobierno del Estado fueron las instancias que acumularon más señalamientos , ante la Visitaduría General, lo que representa un comportamiento inusual en los informes mensuales.

Y es que, la Presidencia Municipal de Lerdo tuvo 57 quejas en el periodo del primero al 31 de agosto de 2026, mientras que el Gobierno del Estado tuvo 50. En el comparativo, durante los meses anteriores, las instancias más señaladas fueron las relacionadas con la procuración de justicia.

Asimismo, los principales conceptos de violación en las quejas presentadas durante el mes de agosto fueron: Acciones y omisiones contrarios al derecho a la conservación al medio ambiente, con 46 casos; Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, con 15; y Daño ecológico, con 14 quejas.

En contraste, de enero a julio del presente año no se registraron quejas relacionadas con Acciones y omisiones contrarios al derecho a la conservación al medio ambiente ni con Daño ecológico.

Aumento significativo

De enero a julio, la Presidencia Municipal de Lerdo tuvo una queja, mientras que en agosto fueron 57, para un acumulado de 58 en lo que va de 2026. En el caso del Gobierno del Estado de Durango de enero a julio eran dos quejas, mientras que en agosto fueron 50, para un total de 52.

Recientemente, colectivos advirtieron por un posible daño ecológico en el Cañón de Fernández, en el municipio de Lerdo, y exigieron una revisión integral de la autorización ambiental otorgada por la Semarnat al proyecto Fertilizantes del Norte (Fermachem), perteneciente al grupo Fermaca.

Asimismo, se han promovido otras acciones como un juicio de amparo y la recolección de firmas a través de Change.org. Sin embargo, la CEDH no ha precisado si este aumento de quejas en agosto corresponde a este caso en particular.