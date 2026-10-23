Hay apatía de las nuevas generaciones por continuar con empresas ganaderas: UGRD

En Durango, productores ganaderos reconocen la apatía de las nuevas generaciones para continuar con el legado familiar de las empresas ganaderas, por lo que hacen un llamado a los jóvenes para que se motiven a conservarlas y hacerlas crecer.

“Necesitamos motivar a los jóvenes a demostrar que en el campo también hay negocio y que tenemos que ser diferentes, tenemos que ser sugerentes”, señaló Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

Comentó que es positivo que se realicen encuentros, pláticas y conferencias relacionadas con las necesidades del sector ganadero, a fin de incluir y motivar a los jóvenes.

Soto Ochoa reconoció que es difícil lograr el cambio generacional, sobre todo porque muchos ganaderos pertenecen a una cultura tradicional que se ha mantenido durante generaciones, en la que resulta complicado hacer el cambio, incluso son sus propios hijos, que muchas veces buscan hacer las cosas de manera diferente.

En Durango, destacó, existe un arraigo a las tradiciones en la forma de desarrollar la ganadería y la agricultura ; sin embargo, consideró necesario impulsar una transformación con la participación de las nuevas generaciones.

El líder ganadero indicó que también hay jóvenes vinculados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Durango que buscan hacer proyectos, manteniendo el apoyo al sector ganadero.

Asimismo, pidió apoyo para motivar a los jóvenes a que vean en la agricultura y la ganadería una oportunidad para generar riqueza y construir un patrimonio.

“Que no se acabe esa raza de a caballo, que no se acabe la ganadería, la agricultura en Durango”, expresó.