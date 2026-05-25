Hay fuga de capitales en Durango

La caída que se registra en el sector de la construcción ha provocado que algunos empresarios del giro estén buscando alternativas fuera del estado, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín Herrera.

Al hablar sobre que Durango fue la entidad que presentó mayor caída en el país (a variación anual), con -52.5 por ciento en la construcción, expuso que en la comunicación con empresarios locales, han manifestado preocupación.

"Todos nos dan un indicador que es alarmante, es entre un 30 y un 40 por ciento de ventas bajas, en comparación con el año pasado, a los mismos meses", indicó Holguín Herrera.