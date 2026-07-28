Hay 'muchísimas pruebas' contra Ruffo Appel: Claudia

Después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que Ernesto Ruffo "es un preso político del gobierno de la 4T", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su administración use las instituciones de justicia de su gobierno contra el exgobernador panista de Baja California.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que hay "muchísimas pruebas" y hay otros detenidos.

"Su gobierno, tomando en cuenta las palabras de Jorge Romero, ¿usa políticamente las instituciones de justicia?", se le preguntó.

"No, falso, absolutamente falso", respondió la titular del Ejecutivo federal.

Aseguró que la Fiscalía General de la República dio "muchísimas pruebas" del caso de Ernesto Ruffo, a quien se le señala de huachicol fiscal.

"Pero no es solamente el exgobernador", expresó la Presidenta.