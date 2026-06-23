Hay reducción de accidentes, tras los cruces 'uno y uno' en Centro de Durango: Vialidad

La implementación de cruceros “uno y uno” en el primer cuadro de la ciudad como medida de seguridad vial ha demostrado ser efectiva en la reducción de accidentes al privilegiar al peatón y obligar a los conductores a ceder el paso.

La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio para crear una “zona 30” dentro del Centro Histórico. Este término se aplica a un área urbana donde la velocidad máxima permitida para todos los vehículos es de 30 kilómetros por hora, para pacificar el tráfico, proteger a los peatones y reducir el riesgo y la gravedad de los accidentes.

Enrique Muñoz, subdirector de Vialidad de Durango, resaltó que los cruceros “uno y uno” fueron instalados tras un análisis de zonas con alta incidencia de accidentes. Comenzó en el lado norte del primer cuadro de la ciudad, donde se registraban accidentes frecuentes, incluyendo volcaduras de vehículos.

“Desde que pusimos el crucero uno y uno no se ha dado ningún percance”, dijo Muñoz Torres.

El sistema “uno y uno” se instaló en varios cruceros donde existe incidencia de accidentes pero donde la semaforización no era posible implementar. El funcionario municipal explicó que aunque no todos los cruces pueden contar con semáforos por la configuración urbana, el crucero “uno y uno” ofrece una alternativa efectiva que promueve la seguridad vial sin requerir infraestructura más compleja.

Sin precisar el porcentaje, enfatizó que la reducción de accidentes ha sido significativa en las zonas donde se implementó el sistema , pues desde la instalación de estos cruceros no se han registrado percances en esos lugares específicos.

Respecto a los accidentes que ocurren en estos cruceros, Muñoz Torres aclaró que la responsabilidad se determina mediante un proceso legal, en el que el Ayuntamiento realiza el levantamiento de la diligencia y la pone a disposición del Ministerio Público, donde los peritos de la Fiscalía General del Estado analizan quién se encontraba cruzando o ya estaba dentro del crucero. Con base en esto, se determina la presunción de responsabilidad o la responsabilidad definitiva en caso de siniestro.