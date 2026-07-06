'Hay señalamientos directos contra El Flechas' por homicidio de Erick, médico pasante, señala Fiscal

Sigue en curso la investigación por el asesinato del pasante de medicina Erick Alan Andrade, de 24 años, ocurrido en julio de 2022 dentro del Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, que en su momento consternó a la población.

Y es que, luego de la detención de Francisco Javier, identificado como “El Flechas”, presunto responsable del asesinato, el proceso sigue su curso.

“Está sólida (la carpeta), hay señalamientos directos. De hecho, uno de ellos ya está sentenciado, uno de los responsables, ha participado en el proceso el papá del doctor como ofendido, como víctima indirecta y bueno, a través de su asesor jurídico, la carpeta de investigación está a su disposición, como la tuvo desde la primera vez que lo atendí”, informó la Fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso.

En tal sentido, explicó que el padre del joven tiene clara la responsabilidad del acusado.

“Él lo tiene claro el señor que es la persona que participó, porque hay fotos, hay videos, él ha tenido a disposición la carpeta y lo sabe y desde el primer momento que se presumió la detención de la persona, se estableció contacto con el General del Ejército y se le hizo saber de la orden de aprehensión. Ellos tenían alguna duda sobre la identidad de la persona porque se cambió el nombre. Una vez que se tuvo la certeza, pues ya también le sirvió mucho el que existiera la orden de aprehensión y estamos en coordinación con FEMDO, que es quien se llevó la carpeta de investigación por la flagrancia para la ejecución de la misma”, indicó.

Desconoció si existe riesgo de extradición del presunto responsable y dijo que podría buscarse la pena máxima en este caso.

“Siempre y cuando las condiciones se den. En el caso del imputado anterior, el papá quiso que se llevara un juicio abreviado y fue la pena mínima menos un día nada más”, finalizó.