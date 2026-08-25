Helir Hernández ofrecerá el recital con causa 'Por amor a la música'

La música volverá a convertirse en un acto de solidaridad con el recital “Por amor a la música”, una velada que reunirá el talento del pianista duranguense Helir Hernández junto a la invitada especial Pia Oetheimer, en un encuentro que enlaza simbólicamente a Durango con Viena, Austria, y Estrasburgo, Francia. La presentación tendrá un propósito especial, el recaudar fondos para la cirugía que el músico necesita.

Helir Hernández se ha consolidado como una de las jóvenes figuras del piano originarias de Durango, llevando su formación y sensibilidad interpretativa a un proyecto que trasciende fronteras. Su trayectoria encuentra ahora un nuevo significado al convertir el escenario en un espacio donde el arte se transforma en una herramienta de apoyo colectivo.

EVENTO CON CAUSA

La causa detrás del concierto nace de una necesidad personal que ha encontrado respuesta en la comunidad cultural. Todo lo recaudado será destinado a respaldar la intervención quirúrgica del pianista , por lo que cada boleto adquirido representará una aportación directa a este objetivo.

La velada también contará con la participación de la pianista Pia Oetheimer, invitada especial proveniente de Europa, cuya presencia reforzará el carácter internacional del encuentro. La propuesta reunirá influencias musicales de tres ciudades con una fuerte tradición cultural, convirtiendo el recital en un intercambio artístico que celebra el talento sin perder de vista el sentido humano que lo inspira.

Bajo el lema “Unidos por amor a la música”, el concierto busca convocar tanto a los amantes del piano como a quienes deseen sumarse a una iniciativa con impacto directo en la vida del artista.

El recital se realizará este viernes a las 19:00 horas, en la Sala “Silvestre Revueltas” del Conservatorio de Música de Durango. El costo del boleto es de 200 pesos, y la totalidad de lo recaudado será destinada a apoyar la cirugía de Helir Hernández.