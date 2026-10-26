'Hemos tenido muchos asaltos': transportistas de Durango se unen a protesta nacional

Integrantes de organizaciones de transportistas en Durango se sumaron a la convocatoria nacional de protestas para exigir a las autoridades federales seguridad en las carreteras, así como la revisión de las tarifas de peaje.

En la caseta a Garabitos de la autopista Durango-Mazatlán representantes de transportistas enfatizaron que la movilización se lleva a cabo de manera pacífica y descartaron el bloqueo de vías de comunicación o la toma de casetas de cobro, en la entidad.

“Hemos tenido muchos asaltos, hemos tenido muchos asesinatos de compañeros y ahorita también las tarifas en las casetas nos están dando muy duro. Entonces, ahorita lo que nosotros queremos es que nos atienda también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque están muy estrictos con el apto médico para los operadores, con el pretexto de que están gorditos, pero tienen familia . ¿Y qué vamos a hacer con esa familia que no tiene ingresos? (...) Lo que peleamos son cosas justas, no estamos bloqueando, estamos manifestándonos para que sepa el país que nosotros somos los que movemos México”, informó el coordinador de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) en Durango, Carlos Rentería Ramírez.

Expuso que principalmente se registran incidentes en estados como Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas , así como en regiones del centro y sureste del país, por lo que están identificadas como las zonas de mayor riesgo.

No obstante, aclaró que en la red carretera dentro del estado de Durango se percibe un ambiente de tranquilidad y se observa vigilancia por parte de las autoridades.

Refirió que en Durango se confirmó la participación de aproximadamente 800 transportistas de cuatro organizaciones, en la manifestación.