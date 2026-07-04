'Hice una encuesta en Instagram', gobernador de Durango declara puente si México vence a Inglaterra

El gobernador de Durango anunció que, si la Selección Mexicana vence a Inglaterra este domingo en el Mundial 2026, el próximo lunes habrá “calendario mágico” para trabajadores del sistema de Gobierno del Estado, por lo que las labores se reanudarían hasta el martes.

A través de un video compartido en redes sociales, el mandatario explicó que la decisión surgió luego de realizar una encuesta en Instagram, en la que, según comentó, participaron entre mil 200 y mil 500 personas. De acuerdo con lo señalado, el 86% de quienes respondieron se manifestó a favor de otorgar el día libre en caso de que México consiga la victoria.

Solo si México gana

El gobernador aclaró que el descanso no está garantizado de manera automática, sino que dependerá exclusivamente del resultado del partido. En caso de que el Tricolor derrote a Inglaterra, el lunes será aplicará el “calendario mágico”; de lo contrario, las actividades se realizarán con normalidad.

“Solamente si gana México, el lunes calendario mágico, nos vemos hasta el martes a trabajar, ya es oficial”, expresó durante el mensaje.

¿Para quiénes aplica?

De acuerdo con lo explicado en el video, la medida aplicaría para todo el sistema de Gobierno del Estado, tal como se ha realizado en otras ocasiones.

No obstante, señaló que en áreas donde se requiere mantener guardias, como el sector salud y otros servicios esenciales, el personal deberá coordinarse con sus respectivas secretarías para cubrir las labores necesarias y posteriormente reponer el día correspondiente.

El partido será el domingo

El anuncio se da en la previa del partido entre México e Inglaterra, uno de los duelos más esperados de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

El gobernador mencionó que, al tratarse de un juego programado para el domingo por la tarde, una eventual victoria mexicana podría desatar celebraciones en todo el país, motivo por el cual decidió anticipar la medida.

En caso de triunfo, los trabajadores estatales regresarían a sus actividades el martes; si México queda eliminado, el lunes se trabajará de manera normal.