Hombre cae y se golpea la cabeza cuando consumía bebidas alcohólicas en la colonia Azcapotzalco

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado durante los primeros minutos de este domingo 11 de octubre, luego de sufrir una caída de su propia altura cuando se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio de la colonia Azcapotzalco, de la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 01:00 horas, en una vivienda ubicada en la calle Uxmal, cerca de su cruce con Xóchitl, donde se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para atender a una persona que se había golpeado la cabeza.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con Gloria Yolanda, de 75 años de edad, quien explicó que el lesionado era su cuñado, identificado como José Manuel Rocha Gallegos, de 69 años.

De acuerdo con la declaración de la mujer, José Manuel se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su esposo cuando, por circunstancias que no fueron precisadas, perdió el equilibrio y cayó de su propia altura, golpeándose la cabeza contra el suelo.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal médico, por lo que al domicilio acudieron profesionales en atención prehospitalaria del Sistema Estatal de Emergencias, quienes realizaron una valoración al lesionado para determinar la gravedad del golpe y establecer si requería atención hospitalaria.