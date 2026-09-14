Hombre cayó de 5 metros mientras trabajaba y muere tres días después en el HG450

Un trabajador de la construcción perdió la vida en el Hospital General 450, luego de permanecer internado durante tres días a consecuencia de las lesiones que sufrió al caer de una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba labores en un domicilio de la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como José Mercedes García García, de 48 años de edad , quien había ingresado al citado nosocomio durante la mañana del pasado 11 de septiembre, después del accidente ocurrido en una vivienda de la colonia Santa Fe.

De acuerdo con la información proporcionada por un sobrino del hoy occiso, ambos se encontraban realizando trabajos de construcción cuando, en determinado momento, escuchó un fuerte estruendo y posteriormente observó que José Mercedes cayó desde una altura aproximada de cinco metros.

El familiar acudió de inmediato para auxiliarlo y observó que presentaba diversas lesiones, además de que parte de su ropa se encontraba quemada, por lo que solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al trabajador al Hospital General 450, donde quedó internado debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente y permaneció bajo atención médica durante los siguientes días.

Durante las primeras horas de este lunes 14 de septiembre se notificó el fallecimiento de José Mercedes, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al hospital para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Fiscalía, donde se realizará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa de muerte. Las autoridades también deberán determinar las circunstancias exactas del accidente, debido a que el testimonio refiere un estruendo previo a la caída y que la ropa del trabajador presentaba indicios de quemaduras.