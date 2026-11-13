Hombre denuncia agresión de su esposa tras discusión en la colonia Azcapotzalco

Una discusión entre una pareja terminó en un reporte de violencia familiar durante la noche de este jueves 12 de noviembre, en la colonia Azcapotzalco, de la ciudad de Durango, luego de que un hombre solicitara la presencia de elementos de la Policía Municipal al señalar que había sido agredido físicamente por su esposa.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 22:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la privada Cuetzalan, hasta donde acudieron agentes preventivos para atender la solicitud de auxilio realizada por un hombre de 36 años de edad.

De acuerdo con la información recabada por los uniformados, el afectado manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con su esposa, quien presuntamente adoptó una actitud agresiva y terminó atacándolo físicamente durante el altercado.

Ante esta situación, el hombre decidió solicitar apoyo de las autoridades municipales, por lo que al lugar se trasladaron elementos municipales, quienes se entrevistaron con el reportante para conocer lo sucedido.

Sin embargo, durante la intervención de los agentes, el propio afectado señaló que su esposa ya se encontraba tranquila y que la situación había dejado de representar un conflicto inmediato, por lo que los policías concluyeron su atención y se retiraron del domicilio.

El incidente quedó asentado, clasificado como violencia familiar. No se presentaron personas lesionadas ni detenidas.