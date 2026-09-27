Hombre ebrio resulta lesionado tras chocar su auto contra un árbol en bulevar de Durango

Un hombre de 38 años resultó lesionado luego de perder el control del automóvil que conducía y estrellarse contra un árbol sobre el bulevar Río Grande, en la ciudad de Durango.

Jonathan Alanís ingresó al hospital del IMSS con traumatismo craneoencefálico leve, politraumatismo y trauma cerrado de tórax.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:40 horas del sábado, a la altura de las instalaciones de la Feria Nacional, cuando circulaba en un automóvil de la marca Chrysler, línea 200, color gris, con dirección hacia la carretera Durango-Mezquital.

De acuerdo con el reporte, el propio conductor señaló que perdió el control del vehículo debido a la velocidad y al estado de ebriedad en que se encontraba.

El caso quedó bajo conocimiento de la unidad especializada en hechos de tránsito para las investigaciones correspondientes.