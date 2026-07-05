Hombre es amenazado por sujetos armados que lo despojaron de sus pertenencias en Durango capital
Un hombre fue víctima de un robo con violencia la noche del sábado en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, donde dos sujetos armados lo despojaron de dinero en efectivo y objetos de valor antes de darse a la fuga.
El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 20:00 horas. La víctima, identificada como Juan José Bustamante, informó que el asalto ocurrió cerca del puente de la calle Juan Lira y de una escuela primaria ubicada en la zona.
De acuerdo con su declaración, dos hombres descendieron de una camioneta de la marca Ford de color rojo y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a entregar sus pertenencias, sin darle oportunidad de oponer resistencia.
Los presuntos delincuentes lograron apoderarse de un teléfono celular, una cartera y aproximadamente tres mil pesos en efectivo, para posteriormente abordar nuevamente la unidad en la que viajaban y escapar con rumbo desconocido.
Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad acudieron al sitio para entrevistarse con el afectado y recabar las características de los probables responsables, así como del vehículo utilizado durante el atraco.
Los agentes implementaron recorridos de búsqueda en los alrededores con la intención de localizar la camioneta señalada; sin embargo, hasta el momento no se informó sobre personas detenidas en relación con este hecho.