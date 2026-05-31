Hombre es apuñalado en el pecho en medio de una discusión por una mujer, en Gómez Palacio

Un hombre resultó lesionado por arma blanca la noche del sábado en Gómez Palacio, luego de ser presuntamente atacado por un sujeto con el que ya había tenido problemas previos.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas cuando J osé Felipe Elizalde Sánchez, de 36 años de edad , salió de su domicilio para realizar unas compras. Al transitar por la calle Mónaco, en el sector Viñedos, se encontró con un individuo al que conoce como Arturo, alias “El Moyote”, quien comenzó a reclamarle por una mujer.

La discusión subió de tono y, presuntamente, el señalado sacó un cuchillo con el que hirió a José Felipe en el pecho. Tras la agresión, el atacante huyó del lugar , mientras que el lesionado quedó tendido sobre la banqueta hasta que fue auxiliado por vecinos que solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al herido al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica por una herida punzopenetrante. Autoridades informaron que entre ambas personas ya existían antecedentes de conflictos, incluso un acuerdo previo de no agresión.