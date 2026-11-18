La tarde del martes 17 de noviembre, personal médico del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de la colonia División del Norte, en la ciudad de Durango, atendió a un hombre que presentaba lesiones producidas con un arma blanca.

Fue aproximadamente a las 16:45 horas cuando se notificó a las autoridades sobre la presencia del paciente en las instalaciones médicas ubicadas en la calle Toma de Zacatecas, en las inmediaciones de la calle Emiliano Zapata.

De acuerdo con la información proporcionada por personal del centro de salud, el hombre manifestó que él mismo se había provocado las lesiones.

Sin embargo, el paciente se negó a proporcionar su nombre, así como información que permitiera establecer contacto con alguno de sus familiares.

LÍNEA DE AYUDA

Las personas que atraviesan por una crisis emocional pueden solicitar orientación y apoyo psicológico a través del 075 en la ciudad de Durango, del número de emergencias 911 o de la Línea de la Vida, al 800 911 2000.