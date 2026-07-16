Hombre es herido con arma blanca y pidea ayuda en tienda de Jardines de Durango

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad ingresó lesionado a una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Jardines de Durango, luego de haber sufrido una agresión con un arma blanca la tarde de este miércoles.

El reporte fue recibido alrededor de las 17:30 horas, cuando el encargado del establecimiento solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia al informar que un cliente había entrado al negocio con una herida en el abdomen, presuntamente causada por un objeto punzocortante.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, la víctima manifestó que había sido atacada momentos antes y señaló que tiene su domicilio en el mismo fraccionamiento Jardines de Durango.

Paramédicos y elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento, ubicado sobre la calle Magnolia, casi esquina con prolongación Las Azucenas, donde brindaron atención al lesionado y realizaron las primeras indagatorias sobre lo ocurrido.