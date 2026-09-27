Hombre fallece en el Hospital General 450 por quemaduras con aceite

Raúl David Guardado Ávalos, de 45 años, murió la madrugada de este domingo en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde permanecía internado desde el pasado 19 de septiembre tras sufrir un accidente con aceite caliente.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hombre ingresó al nosocomio luego de que le cayera encima un recipiente con aceite caliente. Permaneció hospitalizado durante varios días y durante los primeros minutos de este 27 de septiembre se reportó su fallecimiento.