Hombre fallece tras desvanecerse en su domicilio del Centro de Durango

Un hombre perdió la vida durante los primeros minutos de este jueves en el interior de su vivienda, ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de sufrir una caída cuando se encontraba con su familia.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:45 horas en el sistema de emergencias 911. La llamada alertaba que un hombre se había desplomado en un domicilio de la calle Isauro Venzor, y que no respondía a los llamados de sus familiares.

Al inmueble acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, quienes encontraron a la esposa del afectado en una fuerte crisis nerviosa. Tras revisar al paciente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

La trilogía de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladó al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las diligencias establecidas por protocolo.

El hoy occiso fue identificado como Marcos Hernández García, de 59 años de edad , con domicilio en el mismo inmueble donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por su hija, el hombre padecía insuficiencia renal, diabetes e hipertensión, enfermedades por las que recibía atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las primeras indagatorias y los antecedentes médicos permitieron establecer que el fallecimiento estaría relacionado con causas naturales, por lo que no se encontraron indicios de violencia o de la participación de terceras personas.

Personal de Servicios Periciales realizó las actuaciones correspondientes y el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para los trámites legales, conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad ministerial.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y continuará con las diligencias necesarias para integrar el expediente, mientras que el cuerpo sería entregado a sus familiares una vez concluidos los procedimientos de ley.