Un hombre de aproximadamente 60 años murió tras ser atropellado por varios vehículos en la carretera libre Durango-Torreón, a la altura del municipio de Guadalupe Victoria. La víctima no había sido identificada al momento de las diligencias.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este miércoles , en el kilómetro 91 de la citada rúa. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, una camioneta gris impactó primeramente a la víctima y la proyectó sobre la cinta asfáltica; posteriormente, un camión de carga que circulaba detrás no logró evitarla y pasó sobre ella.

El cuerpo quedó debajo de la unidad de carga pesada. Personal ministerial y pericial acudió al lugar para realizar las diligencias y trasladar los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas oficiales del deceso y avanzar en su posible identificación.

Por su parte, la Guardia Nacional quedó a cargo del tramo carretero y uno de los conductores involucrados fue puesto a disposición de la autoridad para el deslinde de responsabilidades.