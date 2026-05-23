Hombre ingresa al HG450 tras ser golpeado por tres sujetos en la Lucio Cabañas

Un hombre ingresó la tarde del viernes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de haber sido presuntamente agredido físicamente por tres personas en la colonia Lucio Cabañas.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 17:30 horas del 22 de mayo, indicando el ingreso de un lesionado identificado como Gregorio Simental Ramírez, de 39 años de edad , quien requirió atención médica tras el altercado.

De acuerdo con la información preliminar, el afectado habría sido atacado por tres individuos en hechos ocurridos en dicho asentamiento de la capital duranguense, aunque no se precisaron las causas que originaron la agresión.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital General 450 para tratar de entrevistarse con el lesionado y obtener mayores detalles sobre lo sucedido.

Sin embargo, al arribar al nosocomio, personal de vigilancia informó a los agentes que Gregorio Simental Ramírez ya había sido dado de alta, debido a que las heridas que presentaba no eran consideradas de gravedad.

Debido a que no fue posible localizar al lesionado dentro del hospital, los elementos investigadores no lograron obtener información sobre las características de los presuntos agresores ni sobre el sitio exacto donde ocurrió el ataque.

Ante esta situación, las autoridades se retiraron del lugar sin poder realizar una entrevista formal con el afectado, quedando pendiente el seguimiento del caso en caso de que el hombre decida interponer la denuncia correspondiente.