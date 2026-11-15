Hombre ingresa inconsciente y sin identificar al Hospital General 450

Un hombre fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde quedó bajo atención médica sin que, al momento de su ingreso, se conociera su identidad.

El reporte hospitalario se generó aproximadamente a las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre, luego de que el paciente fuera recibido en estado de inconsciencia.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, se trata de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, quien fue auxiliado por los socorristas a petición del personal del C5.

Debido a las condiciones en las que llegó al nosocomio, no fue posible obtener información sobre su nombre, domicilio o las circunstancias que derivaron en su estado de salud .

Personal del hospital manifestó que, por su apariencia, el paciente no parecía encontrarse en situación de calle , aunque hasta ese momento no se contaba con datos que permitieran establecer su identidad.

El hombre quedó bajo valoración médica, mientras que en el informe inicial no se precisó el lugar donde fue auxiliado, el diagnóstico ni si sus familiares ya tenían conocimiento de su hospitalización.