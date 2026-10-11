Hombre muere de un infarto en plena vía pública de Durango

Un hombre perdió la vida durante la noche del sábado 10 de octubre, luego de desvanecerse repentinamente cuando se encontraba en la vía pública de la colonia José Ángel Leal, en la ciudad de Durango, donde paramédicos intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida.

El fallecido fue identificado como Juan Gregorio García Ayala, de 55 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle San Juan de Guadalupe, de la misma colonia, y quien de acuerdo con sus familiares padecía hipertensión arterial y prediabetes, enfermedades por las que recibía atención médica particular.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:15 horas, cuando Juan Gregorio acudió a un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, cerca de San Juan de Guadalupe, con la intención de cambiar una moneda, por lo que permaneció algunos momentos en el exterior de la vivienda.

Sin embargo, mientras esperaba fue cuando repentinamente se desvaneció y quedó inconsciente sobre la vía pública, situación que fue observada por una vecina, quien de inmediato realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de personal médico.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar al hombre detectaron que no presentaba signos vitales, por lo que durante aproximadamente 14 minutos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar , aunque no obtuvieron una respuesta favorable y finalmente confirmaron su fallecimiento.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, donde los agentes investigadores entrevistaron a Jesús Alejandro, de 18 años de edad, hijo del fallecido, quien explicó lo sucedido y confirmó los antecedentes médicos de su padre. Durante la inspección del cuerpo y del lugar no se encontraron indicios de violencia.