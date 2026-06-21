Hombre muere en el HG450 tras caer de la azotea de su casa; estaba intentando entrar

Después de permanecer casi una semana hospitalizado, un hombre perdió la vida en el Hospital General 450 a consecuencia de las lesiones que sufrió al caer de una azotea cuando intentaba ingresar a su domicilio.

El fallecido fue identificado como Beremundo Sánchez Arellano, de 44 años , vecino del barrio de Analco, quien había ingresado al nosocomio desde el pasado 14 de junio tras sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros de altura.

Cerca de las 00:30 horas del domingo 21 de junio, las autoridades fueron notificadas del deceso de una persona en el Hospital General 450, por lo que acudieron al lugar elementos investigadores, personal del Servicio Médico Forense y el Agente del Ministerio Público.

En el hospital se entrevistaron con Beremundo, de 71 años de edad y padre del ahora occiso, quien informó que la madrugada del 15 de junio recibió una llamada telefónica para avisarle que su hijo había sufrido un accidente.

Según la información recabada, Beremundo intentó subir a la azotea de su vivienda para ingresar al domicilio, ya que había olvidado las llaves en el interior ; sin embargo, debido a que estaba lloviendo, resbaló y cayó al suelo desde una altura aproximada de cuatro metros.

Vecinos que se percataron de lo sucedido solicitaron apoyo al número de emergencias 911, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron la atención prehospitalaria debida y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450 debido a la gravedad de las lesiones.

Pese a los esfuerzos del personal médico, a la medianoche le fue informado a la familia que el hombre ya no contaba con signos vitales. El representante social ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, quedando pendiente por determinar la causa oficial del fallecimiento.