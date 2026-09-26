Detienen a mujer por presunto robo de una bocina en tienda de la colonia Esperanza

Una mujer fue detenida en una tienda de la colonia Esperanza, en la ciudad de Durango, luego de que personal de vigilancia la señalara por presuntamente intentar llevarse una bocina sin pagarla.

Según el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la encargada de vigilancia observó que la mujer tomó una bocina Bluetooth de la marca JBL y la guardó en su bolsa de mano mientras recorría los pasillos del establecimiento, ubicado en la prolongación Lázaro Cárdenas.

La mujer habría cruzado el área de cajas sin pagar el artículo, por lo que personal de seguridad la retuvo y solicitó la presencia de policías municipales. Durante una revisión, los agentes localizaron la bocina en su bolsa. El establecimiento estimó su valor en 2 mil 862 pesos.

La detenida fue trasladada a la delegación central y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, que determinará su situación jurídica.