Hombre muere tras recibir una patada de una yegua en Nombre de Dios

Un hombre perdió la vida la tarde de este sábado en el municipio de Nombre de Dios, luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores con equinos en una zona parcelaria de la comunidad Amado Nervo.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 14:45 horas, cuando una mujer solicitó apoyo al 911 al informar que su esposo había caído de un caballo y ya no reaccionaba . Los hechos ocurrieron en un predio rural ubicado a la altura del pozo número 8.

Minutos después, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios notificó a la Fiscalía General del Estado de Durango sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar, por lo que agentes investigadores, acompañados por el Ministerio Público, se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Al arribar, las autoridades localizaron el cuerpo del hombre sobre el pasto, en posición boca abajo, y a simple vista observaron una lesión en el pecho , por lo que aseguraron el área mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

En el lugar, María de Lourdes, de 27 años de edad, identificó al fallecido como su esposo, Juan Alejandro Álvarez Saucedo, de 35 años. La mujer relató que alrededor de las 13:30 horas ambos se encontraban ensillando dos yeguas cuando una de ellas, de color amarillo, lanzó una fuerte patada que impactó directamente el pecho del hombre .

Tras la agresión del animal, Juan Alejandro cayó al suelo y ya no volvió a incorporarse. Su esposa solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar los paramédicos de la Cruz Roja únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó la intervención de personal de Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.