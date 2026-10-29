Hombre muere tras ser atacado por otro durante una convivencia en bulevar Cima

Un hombre murió por heridas de arma blanca la madrugada de este jueves en el bulevar Cima, al nororiente de la ciudad de Durango, el presunto agresor fue detenido en el lugar.

El hecho se reportó aproximadamente a las 05:30 horas , generando una intensa movilización policiaca en la zona; especialmente a la altura del fraccionamiento Puertas de San Ignacio. De acuerdo con información extraoficial, el señalado como responsable permanecía en el sitio y fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Las versiones en el lugar indicaron que se trató de una convivencia realizada dentro de una barbería en la que varios amigos consumían bebidas embriagantes; sin embargo, en determinado momento surgió una diferencia en la que uno de ellos tomó unas tijeras de corte de cabello e hirió en reiteradas ocasiones a otro, hasta quitarle la vida.

Tras el hecho, otros presentes reportaron la situación al sistema de emergencias 911 generándose la movilización. Los cuerpos de emergencia llegaron solo para confirmar que el afectado ya no tenía signos vitales.

Por su parte, los policías preventivos aseguraron en el lugar al presunto atacante.