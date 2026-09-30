Hombre muere tras ser herido con arma blanca en Mezquital

El cuerpo de un hombre de 42 años fue localizado dentro de su domicilio durante la tarde del martes; murió tras recibir dos heridas provocadas presuntamente con un cuchillo en la localidad de Cruz Bendita, municipio de Mezquital.

De acuerdo con el reporte, Bernardo Ramírez Aguilar se encontraba la tarde del lunes en su vivienda ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de Hipólito Aguilar Sosa y otros tres hombres, cuando comenzó una discusión. Según la información recabada, Hipólito habría sacado un cuchillo y lesionado a Bernardo en dos ocasiones.

El padre de la víctima reconoció el cuerpo y señaló que un nieto de 13 años le informó durante la mañana que Hipólito había atacado a Bernardo. Además, indicó que otros tres hombres que se encontraban en el domicilio huyeron después de los hechos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios correspondientes y el caso quedó integrado en una carpeta de investigación por la Fiscalía estatal.