Hombre muere tras varios días internado en el HG450 por volcadura en El Oro
Un hombre murió en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde permanecía internado desde el pasado 24 de septiembre tras sufrir una volcadura en una carretera del municipio de El Oro.
Según informaron las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas de ese día, cuando Paulino Blanco Peralta, de 50 años, conducía una camioneta por la carretera que comunica Santa María del Oro con el rancho Biogame. En un momento dado perdió el control del vehículo y terminó volcado.
El quincuagenario presentaba traumatismo craneoencefálico severo y falleció este martes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia, por lo que la causa oficial de muerte quedó pendiente de determinarse.