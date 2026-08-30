Hombre pierde dedo con una pulidora mientras trabajaba en una carnicería de Durango
Un hombre sufrió la amputación de un dedo de la mano derecha mientras utilizaba una pulidora dentro de una carnicería ubicada en la colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Durango.
El lesionado fue identificado como Rubén Soto Quiñonez, de 50 años de edad, quien presuntamente se encontraba realizando labores en el establecimiento cuando ocurrió el accidente con la herramienta.
Tras el incidente, el hombre fue auxiliado y posteriormente trasladado al Hospital General 450, donde su ingreso fue reportado aproximadamente a las 08:00 horas del sábado 29 de agosto.
Personal médico se encargó de brindarle la atención necesaria por la lesión sufrida, mientras las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y de las circunstancias en las que ocurrió el accidente.