Hombre que fue atropellado en Canatlán se quita la vida al interior de Hospital del IMSS

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este domingo al interior del Hospital Rural No. 26 del IMSS, ubicado en el municipio de Canatlán, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y a la Fiscalía General del Estado de Durango para el inicio de las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información recopilada, alrededor de las 03:00 horas, personal médico de la institución solicitó la presencia de las autoridades tras encontrar al paciente sin signos vitales dentro de las instalaciones del hospital . Al lugar acudieron elementos de la Comandancia Regional de Canatlán para tomar conocimiento de los hechos.

La persona fue identificada con las iniciales JDHA, de 62 años de edad. Según la información proporcionada por el personal del nosocomio, fue localizado en una habitación del hospital sin signos vítales, víctima de autolesión, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se intentó brindarle atención médica.

El médico de guardia confirmó que el paciente ya no presentaba signos vitales, situación que fue notificada al Ministerio Público para que ordenara las diligencias de ley y el procesamiento del lugar.

Las primeras indagatorias establecen que el hoy occiso permanecía hospitalizado desde días atrás, debido a las lesiones que sufrió tras ser atropellado . Su ingreso formal al Hospital Rural No. 26 ocurrió el pasado 14 de julio, donde recibía tratamiento por una fractura en la parte inferior de la tibia.

De acuerdo con la información, el paciente continuaba bajo atención médica cuando ocurrió el deceso. Será la Fiscalía General del Estado de Durango, mediante las investigaciones y los dictámenes periciales, la instancia encargada de establecer de manera oficial las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación correspondiente.